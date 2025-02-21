Киев, 21 февраля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. В окружении президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа считают, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину. Об этом 20 февраля написала газета New York Post, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Лучшим вариантом для [Зеленского] и всего мира будет его немедленный отъезд во Францию», — заявил источник, близкий к Трампу.

В новой администрации президента США всё больше нарастает негативное отношение к главе киевского режима, уточнил другой собеседник издания. По его словам, в Белом доме уже несколько месяцев обсуждают необходимость выборов президента Украины.

Один из чиновников Белого дома рассказал газете о неприязни к Зеленскому из-за проводимых им и его правительством гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

В последние дни отношения Украины и США накалились из-за резких высказываний Зеленского в сторону Трампа. Так, накануне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже, 19 февраля, Зеленский в ответ на слова американского лидера о низком рейтинге поддержки украинского политика заявил, что тот стал жертвой дезинформации. Он подчеркнул, что сменить его сейчас не получится, ведь реальный показатель поддержки — 57%. Ранее американский президент утверждал, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на выпады главы киевского режима вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа. Подверг критике недавние заявления Зеленского и помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, подчеркнув, что высказывания украинского политика являются оскорбительными для президента США. По его словам, вместо конструктивной работы по сделке с редкоземельными металлами Зеленский предпочел использовать в адрес Белого дома вызывающую риторику.