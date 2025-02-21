Вашингтон, 21 февраля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио счел вероятной версию утечки вируса COVID-19 из лаборатории в китайском городе Ухань.

TASS /Chinatopix via AP

«Исходя из того, что мне известно, вероятнее всего, в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — отметил Рубио в беседе с журналисткой Кэтрин Херридж, опубликовавшей видео в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря американский конгресс опубликовал доклад по итогам двухлетнего расследования, где заявлялось, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Отмечалось, что характеристики вируса не были обнаружены в природе, а все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при других пандемиях всегда имелось несколько случаев распространения.

В январе Центральное разведуправление (ЦРУ) назвало версию об утечке вируса из китайской лаборатории наиболее вероятной. Отмечается, что ЦРУ не имеет достаточных данных, чтобы прийти к окончательному выводу. Тем не менее гипотеза об утечке информации из лаборатории находит всё больше сторонников среди офицеров управления.