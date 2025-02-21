Вашингтон, 21 февраля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Американские и российские представители тайно встречались в Швейцарии для неофициальных дискуссий о ситуации на Украине. Об этом сообщило 21 февраля Reuters.

AP/TASS

Три источника, знакомые с ситуацией, рассказали, что переговоры проходили в переходный период после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Точной даты начала встреч они не назвали, вероятно, это произошло в ноябре.

Со стороны США в переговорах участвовали люди, имеющие опыт работы в дипломатии и в сфере безопасности. При этом они не являются государственными чиновниками. Источники не указали имена американских представителей.

По данным агентства, о неофициальных переговорах известно нескольким советникам Трампа. О чем конкретно шла речь в ходе обсуждений, неясно.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Обсуждая ситуацию на Украине, лидеры двух стран согласились, что ее можно урегулировать путем переговоров. Путин подчеркнул, что для успешного урегулирования украинского конфликта должны быть устранены его первопричины.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры российских и американских представителей. По итогам встречи помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с американской стороной по теме украинского урегулирования. Со своей стороны Белый дом назначит отдельного представителя или группу переговорщиков для контактов с Россией.

По мнению Трампа, переговорный процесс по Украине развивается успешно. Он подчеркнул, что предыдущий президент США Джо Байден даже не пытался урегулировать украинский конфликт, а глава киевского режима Владимир Зеленский просто хочет, чтобы «корм в кормушке» не заканчивался.

Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает встречу в Эр-Рияде.