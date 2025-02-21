Москва, 21 февраля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Один из задержанных сотрудниками ФСБ диверсантов по указке украинских спецслужб планировал поджечь российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил телеканал «Россия 24» со ссылкой на службу.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что задержанного зовут Илья Фомичев, 2005 года рождения. Он признался, что выполнял задание спецслужб Украины и для этого он изготовил зажигательное устройство.

«Молодого человека задержали, когда он уходил с места преступления», — говорится в сообщении.

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За совершенную диверсию его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Как ранее передавало ИА Регнум, в тот же день ФСБ задержала восемь граждан России, обвиняемых в совершении диверсий по указке спецслужб Украины в шести регионах страны. Деятельность диверсантов была пресечена в Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Белгородской, Курской областях и Краснодарском крае во время попыток поджечь объекты волонтерских организаций и транспортной инфраструктуры, они также за минимальное вознаграждение готовили теракты в местах дислокации воинских формирований.

В ведомстве отметили, что их признали виновными и назначили от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет в тюрьме.