Вашингтон, 21 февраля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии внесли на рассмотрение конгресса законопроект о полном выходе страны из Организации Объединенных Наций.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», — говорится в опубликованном документе на сайте одного из авторов инициативы — сенатора-республиканца Майка Ли.

Проект закона предполагает прекращение финансирования ООН и агентств организации со стороны США и запрещает повторное вступление страны в организацию без одобрения сената. Помимо этого, предлагается ввести запрет на участие США в миротворческих миссиях всемирной организации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Оба документа были подписаны в день визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон.

Заместитель постоянного представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что долг США в регулярный бюджет ООН составляет 2,8 млрд долларов. Он также напомнил об обязанности стран — участниц организации пополнять ее бюджет, и в случае, если долг государства превысит сумму необходимых отчислений за два года, она лишается права голоса в Генассамблее ООН.