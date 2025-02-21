Москва, 21 февраля, 2025, 10:45 — ИА Регнум. Правила проведения капитального ремонта в многоквартирных домах изменились в России. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу 21 февраля.

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Согласно документу, с исполнителями таких работ будут заключать только договор подряда, а не договора об оказании услуг или проведении работ. Также подрядчикам больше не нужно получать специальную лицензию для ремонта дома, считающегося объектом культурного наследия. Для этого теперь подрядчик должен быть только включен в реестр квалифицированных подрядных организаций.

При этом власти региона получили право возложить контроль за проведением капремонта на подведомственное учреждение, заключив с ним договор как с единственным поставщиком. Кроме того, собственники многоквартирного дома смогут теперь самостоятельно выбрать подрядную организацию для проведения капремонта, в случае, если ими собирались на это средства сверх минимального размера.

Как сообщало ИА Регнум, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко 16 февраля напомнила, что во многих регионах РФ с января увеличились тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. По словам эксперта, такое решение связано с рядом факторов.

В конце января Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому собираемость взносов на капремонт вырастет с 50% до 60% для откладывающих эти средства на спецсчет домов. В пояснительной записке к документу отмечалось, что эта мера призвана ускорить сбор необходимых средств и обеспечить своевременное проведение ремонтных работ в зданиях.