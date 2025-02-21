Москва, 21 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Телефонные мошенники используют схему обмана, при которой заставляют людей перестать общаться с родственниками, а потом требуют с них деньги за якобы похищенного. Об этом 21 февраля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Волк отметила, что злоумышленники могут заставить своих жертв даже переехать в другой регион, а в это время сообщить их родственникам о похищении человека, грозя нанести «заложнику» увечья и требуя перевести им крупные суммы.

В качестве примера официальный представитель МВД привела случай, когда попавшийся на уловки мошенников 16-летний житель Москвы продал золотые украшения своей матери и уехал во Владимирскую область для передачи им денег.

«После этого мать молодого человека получила сообщение о том, что ее сын похищен и ему грозит физическая расправа. Чтобы этого избежать, она должна немедленно перевести похитителям 500 тыс. рублей», — написала она в своем Telegram-канале.

После этого женщина обратилась в полицию и подростка нашли менее чем за сутки и доставили домой живым и здоровым, при этом деньги мошенникам он отдать не успел.

Официальный представитель МВД призвала рассказать своим родственниками об этой мошеннической схеме, особенно несовершеннолетним и пожилым, так как их преступники обманывают чаще всего.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля столичный департамент образования предупредил о новой схеме обмана, при которой мошенники звонят ученикам школ от лица администрации учебного заведения и просят подтвердить доступ к электронному журналу. В ведомстве призвали всех прекращать общение, если кто-то пытается получить конфиденциальные данные.

Позднее в этот же день стало известно, что злоумышленники начали использовать схему мошенничества от имени сотрудников «Почты России». В ходе ее реализации злоумышленники сообщают потенциальным жертвам о якобы полученных на их имя заказных письмах и неких «чат-ботах» государственной компании.