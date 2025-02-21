Москва, 21 февраля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Хозяйственные постройки с фундаментом, в том числе бани, теплицы и сараи, с 2025 года облагаются налогом. Об этом 21 февраля напомнила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

«С 1 января 2025 года владельцам хозяйственных построек с фундаментом придется учитывать новый налог, который теперь распространяется на бани, теплицы, сараи и аналогичные капитальные сооружения», — напомнила Вепренцева.

Она пояснила, что новый налог вызван необходимостью систематизировать учет недвижимости, ранее остававшейся вне сферы имущественного налогообложения. Капитальные хозпостройки представляют собой объекты, прочно связанные с землей. Их необходимо регистрировать в Росреестре. Кадастровая стоимость таких построек становится базой для расчета налога. Ставка, как правило, варьируется от 0,1% до 0,3%.

Юрист рассказала, что регистрация таких построек является обязательной, как и уплата налогов. При этом налоговая служба имеет право сама оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить к владельцу налоговые санкции за уклонение от декларирования.

«Льготный режим установлен для построек площадью до 50 квадратных метров, но только при условии, что налогоплательщик выберет один такой объект для освобождения от уплаты налога», — процитировало Вепренцеву «РИА Новости».

Если таких построек на участке несколько, льгота будет распространяться только на одну из них. От налога освобождаются инвалиды, ветераны боевых действий и некоторые другие категории лиц, определенные в налоговом законодательстве, напомнила юрист.

Как отметила Вепренцева, налогом не облагаются конструкции без фундамента, например, легкие теплицы, навесы или бытовки.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов рассказал, что постройка, облагаемая новым налогом, отличается тем, что у нее есть прочный фундамент, а значит, ее невозможно легко перенести на другое место. Такая постройка неразрывно связана с землей. Чтобы минимизировать налоговую нагрузку, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку без фундамента. Сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание, рассказал он.