Метеоролог рассказал о погоде в Москве в конце февраля — начале марта
Метеоролог Вильфанд рассказал о погоде в Москве в конце февраля — начале марта
Москва, 21 февраля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. В Москве в конце февраля — начале марта температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, снегопадов не ожидается. Об этом 21 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Среднесуточные температуры воздуха до 23–24 февраля останутся отрицательными.
«Даже днем температура будет стремиться к нулевой отметке, но не достигнет ее. 25–26 февраля велика вероятность того, что ночные температуры уже будут слабо отрицательными — от –5 до –1 градуса. А дневные температуры — около нуля», — рассказал Вильфанд «Известиям».
Он также сообщил, что на юге европейской части России похолодает. В период 23–25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Крыму, на Ставрополье и Кубани.
Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что начало метеорологической весны в Москве в этом году совпадет с календарной. В марте в российской столице будет на 3–5 градусов теплее климатической нормы. Метеорологическая весна начнется не 21 марта, а на две-три недели раньше срока.