Москва, 21 февраля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. В Москве в конце февраля — начале марта температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов, снегопадов не ожидается. Об этом 21 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Среднесуточные температуры воздуха до 23–24 февраля останутся отрицательными.

«Даже днем температура будет стремиться к нулевой отметке, но не достигнет ее. 25–26 февраля велика вероятность того, что ночные температуры уже будут слабо отрицательными — от –5 до –1 градуса. А дневные температуры — около нуля», — рассказал Вильфанд «Известиям».

Он также сообщил, что на юге европейской части России похолодает. В период 23–25 февраля на северо-западе страны будет теплее, чем в Крыму, на Ставрополье и Кубани.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что начало метеорологической весны в Москве в этом году совпадет с календарной. В марте в российской столице будет на 3–5 градусов теплее климатической нормы. Метеорологическая весна начнется не 21 марта, а на две-три недели раньше срока.