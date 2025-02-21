Москва, 21 февраля, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Роспотребнадзор после проведения масштабных проверок сети супермаркетов «Светофор» и выявления большого количества нарушений приостановил деятельность 76 магазинов торговой сети. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Отмечается, что во время проведения проверок было взято 8106 проб и проведено свыше 120 тыс. исследований. По их итогам были выявлены нарушения обязательных требований в каждой пятой пробе молочной продукции из 3468 проб, в каждой пятой мясной продукции из 860 проб, в каждой шестой из 246 проб консервов, а также в каждой четвертой из 167 проб птицы.

Кроме того, были обнаружены нарушения при хранении продуктов: часть из них хранили без документов, часть хранили в неправильных условиях, а у некоторых продаваемых товаров истек срок годности. При этом в некоторых магазинах не было водоснабжения, а их персонал часто работал без медкнижек, не соблюдая правила личной гигиены.

«По решению судов приостановлена деятельность 76 объектов торговли. Остальные материалы находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

По итогам проверки было составлено 2,7 тыс. административных протоколов, наложены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей и еще 314 материалов об административных правонарушениях направили в суды. Помимо этого, из магазинов торговой сети изъяли в общей сложности свыше 300 т продукции.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля Бутырский районный суд Москвы признал управляющее магазином «Светофор» на Юрловском проезде ООО «ТОРГСЕРВИС 150» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Позднее, 20 февраля, Судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов торговой сети «Светофор» на западе Москвы.

Ранее, в декабре 2024 года, депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство РФ проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных в них многочисленных нарушений. После этого Роспотребнадзор запланировал проверки магазинов сети, которые начались в январе.