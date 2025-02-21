Москва, 21 февраля, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Российские власти и Центробанк не могут оказывать влияние на кредитные организации, чтобы те принимали доллары старого образца, в связи с чем все связанные с этим риски несут владельцы американской валюты. Об этом 21 февраля рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет (старые доллары. — Прим. ред.). <…> Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — процитировало слова Аксакова «РИА Новости».

По мнению депутата, вероятнее всего, источником этих ограничений являются сами США, так как, являясь эмитентом долларов, они определяют «правила игры» на финансовом рынке. Аксаков добавил, что российские власти в этом случае могут только устанавливать курс доллара.

«А принимать, не принимать — это дело банков, они могут и от лицензии отказаться на работу с валютой», — уточнил он.

Осенью прошлого года начались проблемы при обмене выпущенных до 2013 года долларов США, что создало трудности российским туристам за рубежом. Новую американскую валюту стали требовать в ОАЭ и Турции, а также в ряде стран Юго-Восточной Азии, а старые доллары обменивают с большим дисконтом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Telegram-канал SHOT написал, что в РФ на фоне резкого обвала курса доллара начали закрываться пункты обмена валюты. Отмечалось, что владельцы таких пунктов приняли решение дождаться, когда рынок успокоится, и не продавать имеющуюся у них американскую валюту по низкой цене.

При этом в продолжающих работать пунктах обмена вынуждены были ввести внушительный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не остаться в убытке.