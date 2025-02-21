Люблин, Польша, 21 февраля, 2025, 09:11 — ИА Регнум. Лидера польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского госпитализировали в одну из больниц в Люблине. Об этом сообщил интернет-портал onet. pl.

TASS /EPA Ярослав Качиньский

«Это обычные, запланированные ранее обследования», — сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек.

Качиньского положили в кардиологическое отделение. Политику в июне исполнится 76 лет.

Лидер партии не присутствовал на заседании Сейма 20 февраля. По данным портала, Качиньский ранее перенес две серьезные хирургические операции.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля у папы Римского Франциска выявили двустороннюю пневмонию. Наличие заболевания показали анализы и компьютерная томография грудной клетки. Врачи прописали понтифику полный покой. Он перенес все мероприятия, на которых необходимо его присутствие.