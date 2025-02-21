Москва, 21 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Маркетплейс Ozon введет новые правила оплаты услуг «последней мили» для своих продавцов, согласно которым они будут обязаны оплачивать доставку товара даже в ситуации отказа покупателя от покупки или отмены таковой в пункте выдачи.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщают «Ведомости», эти изменения должны вступить в силу с 5 марта. При этом ранее продавцы покрывали расходы на услугу «последней мили» только в случае успешного получения товара покупателем. В результате введения новых правил у продавцов с низким уровнем выкупа появятся дополнительные затраты на услуги курьеров.

Отмечается, что эти правила вводятся после недавно проведенных корректировок в расчетах стоимости «последней мили». В ноябре 2024 года маркетплейс также убрал фиксированный процент в размере 5,5% от цены товара и оставил только лимит в 500 рублей за единицу товара. В то же время процентная ставка продолжает применяться при доставке товаров в страны ЕАЭС.

В связи с изменениями продавцам настоятельно рекомендовано провести пересмотр экономики своих продаж, так как их расходы могут возрасти. По мнению экспертов, эти изменения в конченом счете могут привести к увеличению цен товаров для покупателей.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала маркетплейсы Ozon и Wildberries до конца февраля разработать прозрачный механизм для участия продавцов в скидочных акциях. До этого маркетплейсы изменили условия участия в таких акциях, включив товары в категорию распродажи без получения согласия от продавцов и за их счет.

В январе ФАС назвала корпорации Wildberries и Ozon монополистами на российском рынке маркетплейсов. Отмечалось, что вместе они занимают около 80% всего объема рынка.