Вашингтон, 21 февраля, 2025, 08:46 — ИА Регнум. В случае, если США примут решение о выходе из НАТО, европейские страны могут попасть в крайне уязвимое положение. Об этом 20 февраля написала американская газета The Hill.

Отмечается, что у Евросоюза не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли для замены НАТО.

«Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны, в то время как восточноевропейские государства, особенно Польша и Прибалтика, пострадают больше всего, так как по-прежнему считают Штаты, а не Евросоюз, своим главным гарантом безопасности. Выход США из НАТО только усугубил бы эти проблемы, заставив Европу столкнуться с собственной стратегической уязвимостью», — говорится в материале.

По словам автора публикации, продолжение взаимодействия между США и ЕС находится под угрозой, так как высокопоставленные чиновники отмечали нарастание нетерпения по этому вопросу в Белом доме. Поэтому если чиновники ЕС продолжат рассчитывать на гарантии безопасности от США, они в течение скорого времени могут их потерять.

«Европа после развала НАТО будет континентом конкурирующих стран, а не единым сплоченным блоком. Наиболее боеспособные страны столкнутся с конфликтом интересов, а восточноевропейские государства, особенно Польша и страны Прибалтики, будут стремиться к получению хоть каких-либо гарантий по безопасности, потенциально углубляя свои связи с США за пределами европейского оборонного союза», — уточняется в статье.

Автор добавил, что такой вариант развития событий в корне изменит трансатлантические отношения, и Европа в результате окажется в шатком положении в эпоху глобальной нестабильности.

Фокус интересов США давно сместился с Европы на Тихоокеанский регион, в котором Китай является прямым вызовом американкой мощи, при этом в Вашингтоне также сомневаются в экономической целесообразности сохранения НАТО, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент США Дональд Трамп, являвшийся в то время избранным американским лидером, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Он уточнил, что в противном случае не будет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в блоке.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля предрек уничтожение НАТО в случае, если из альянса выйдут США. Он добавил, что, если против одной из стран — членов НАТО будут начаты военные действия, отпор без армии США дать не получится.

Позднее в этот же день глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне высказал мнение, что США могут частично вывести свои войска из Европы, однако не будут полностью выходить из НАТО. Он также назвал «ересью» заявления о том, что страны Европы не смогут самостоятельно обеспечивать свою оборону.