Москва, 21 февраля, 2025, 08:35 — ИА Регнум. Восемь граждан России осуждены за диверсии, осуществленные по заданию украинских спецслужб, в шести регионах. Об этом сообщили 21 февраля в Федеральной службе безопасности.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Признанным виновными в диверсиях назначены сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от трех до пяти лет в тюрьме.

Украинские спецслужбы использовали мессенджеры и открытые интернет-площадки для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. На этих площадках спецслужбы Украины публиковали объявления о быстром заработке.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсантов в Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Белгородской, Курской областях и Краснодарском крае. Согласившиеся сотрудничать с Киевом, россияне поджигали объекты волонтерских организаций и транспортной инфраструктуры, за минимальное вознаграждение готовили теракты в местах дислокации воинских формирований.

Причастность этих людей к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана. Суды признали их виновными по ст. 205 («Теракт»), ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), ст. 281 («Диверсия»), ст. 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем»), ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ст. 275 («Госизмена») УК РФ.

Украинские спецслужбы продолжают свою преступную деятельность в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах, отметили в ФСБ.

«Вербовщики сообщают своим подопечным, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тыс. рублей», — сообщили в ведомстве.

На практике желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения, напомнили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля ФСБ задержала с поличным россиянина, готовившего по указанию украинского формирования, признанного в России террористическим, диверсию на железнодорожном объекте в Краснодарском крае. Он изготовил три самодельных зажигательных устройства и собирался поджечь электрооборудование на железной дороге. Силовики задержали его при подходе к месту совершения преступления.