Вашингтон, 21 февраля, 2025, 08:51 — ИА Регнум. Федеральный судья дал разрешение администрации президента Соединенных Штатов Америки продолжать массовые увольнения госслужащих. Об этом 20 февраля сообщил телеканал CBS News.

Назначенный экс-президентом США Бараком Обамой американский окружной судья Кристофер Купер отметил, что профсоюзам необходимо добиваться решения проблем юридического характера в соответствии со схемой, которая установлена в Статуте об отношениях между федеральной службой и администрацией, регулирующем трудовые отношения. Он уточнил, что иски по этим вопросам необходимо подавать в федеральное управление по трудовым отношениям.

Отмечается, что ранее пять профсоюзов федеральных работников обратились к Куперу с просьбой выпустить приказ, временно предотвращающий увольнение находящихся на испытательном сроке сотрудников, широкомасштабные сокращения во всем правительстве и возобновление президентской «программы отложенной отставки».

По словам судьи, в первый месяц работы новой администрации США наблюдался натиск исполнительных действий, вызывающий разрушения и даже хаос в широких слоях общества страны.

«Федеральные окружные судьи обязаны решать правовые вопросы на основе беспристрастного применения закона и прецедента — независимо от личности сторон в судебном процессе или, к сожалению, иногда, последствий их решений для обычных людей», — пояснил Купер.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля телекомпания NBC News сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет рассмотрит возможность увольнения некоторых генералов и адмиралов, работавших в вопросах разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI). Отмечалось, что в отставку могут отправить тех американских военных, кто публично выступал с противоречащими политике администрации Трампа заявлениями.

Глава Белого дома Дональд Трамп 18 февраля заявил, что дал распоряжение американскому минюсту уволить всех федеральных прокуроров, которых назначили при администрации экс-президента США Джо Байдена. Трамп пояснил, что принял такое решение с целью немедленно навести порядок и восстановить доверие сограждан.