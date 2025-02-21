Вашингтон, 21 февраля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сказать спасибо США, без которых Украина перестала бы существовать. Об этом 20 февраля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на полях конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо. Если он не согласен с президентом, пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США», — отметил Вэнс.

Вице-президент добавил, что действия Зеленского глупы и оскорбительны для президента США Дональда Трампа и американского народа.

19 февраля Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп очень разочарован действиями и риторикой Зеленского. Его оскорбления в адрес американского лидера неприемлемы, подчеркнул Уолтц. До этого советник по нацбезопасности президента США рекомендовал представителям киевского режима сбавить обороты в критике США.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Зеленского и других представителей украинской власти оставляет желать лучшего. По словам Пескова, многие президенты, в адрес которых высказывался Зеленский, считают неприемлемой и недопустимой подобную риторику. Пресс-секретарь президента указал на продолжающееся падение рейтинга Зеленского, ставшее уже тенденцией.