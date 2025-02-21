Вашингтон, 21 февраля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Пентагон предоставит особый доступ департаменту эффективности американского правительства (DOGE), которым руководит предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск, для возможности выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в ведомстве. Об этом 20 февраля заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Иван Шилов ИА Регнум

«DOGE будет вовлечен в работу министерства обороны, направленную на выявление мошенничества, растрат и злоупотреблений в крупнейшем дискреционном бюджете федерального правительства», — рассказал он в ходе выступления в Пентагоне.

По словам Хегсета, DOGE «с соответствующими гарантиями и уровнями классификации» дадут доступ ко всем необходимым системам для выявления избыточных трат и оптимизации приоритетов для выделений средств.

Глава минобороны США добавил, что вначале будет проведен анализ структуры расходов штаб-квартиры возглавляемого им ведомства и крупных программ стратегического характера, чтобы в дальнейшем перераспределить высвободившиеся средства на более приоритетные направления.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля издание Military.com написало, что DOGE начал проверку эффективности расходов бюджетных средств Пентагоном. Отмечалось, что экспертам департамента дали доступ к базе данных и информационным системам ведомства, а Хегсет оказывает содействие DOGE.

Президент США Дональд Трамп 9 февраля объявил, что даст поручение Маску провести проверку министерства образования страны и Пентагона для выявления в них масштабных случаев мошенничества и злоупотреблений. До этого глава Белого дома отмечал, что предприниматель проверит на коррупцию различные ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит сейчас в отношении Агентства по международному развитию (USAID).