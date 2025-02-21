Вашингтон, 21 февраля, 2025, 07:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский солгал, когда сообщил о своём якобы отказе от сделки с Соединёнными Штатами по украинским полезным ископаемым. Об этом 20 февраля заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Как уточнил Рубио, Зеленский согласился заключить сделку, так как «в ней есть смысл», но пояснил, что ему нужно вынести соглашение на рассмотрение парламента и одобрить.

«Через два дня я прочитал, что Зеленский публично заявил, что он отклонил сделку, сказав (на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом — ред.): «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — подчеркнул госсекретарь США.

По словам Рубио, позиция президента США Дональда Трампа по Украине неизменна, но глава Белого дома требует к себе уважения.

«Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть», — добавил Рубио.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский лидер Трамп обвинил Украину в срыве сделки с США по доступу к редкоземельным металлам и их разработке. Глава Белого дома раскритиковал Зеленского за проделанную работу, назвав ее «ужасной». Трамп также заявил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной США помощи Украине.

3 февраля Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. 13 февраля телеканал CNN сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал главе киевского режима проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, но тот не подписал документ.

Зеленский 19 февраля назвал «несерьёзным разговором» требование США к Украине вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас написал, что власти Украины, пытаясь заинтересовать США, создали шумиху вокруг своих редкоземельных металлов, но просчитались. По его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, в которых заинтересован Трамп.