Вашингтон, 21 февраля, 2025, 07:42 — ИА Регнум. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть субстантивной, стороны должны перед этим выяснить, что на ней будет достигнуто. Об этом 20 февраля заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Дональд Трамп и Владимир Путин

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной», — пояснил Рубио.

Госсекретарь отметил, что США и Россия должны условиться о том, что будет достигнуто на этой встрече. По его словам, такие переговоры не проводятся, пока не будет точно известно о возможности достичь какого-либо результата или прогресса.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Путин заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. Глава государства подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Он также отметил, что сейчас не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.

Ранее Песков не исключил, что встреча глав двух государств может пройти в феврале. По его словам, на подготовку встречи могут уйти дни или недели. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что для ее организации потребуется плотная работа двух делегаций. Москва к этому готова, но, по его оценке, прогнозы некоторых западных СМИ о встрече Путина и Трампа на следующей неделе вряд ли сбудутся.