Помощник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц подверг критике недавние заявления Зеленского, подчеркнув, что они являются оскорбительными для президента США. По его словам, вместо конструктивной работы по сделке с редкоземельными металлами глава киевского режима предпочёл использовать в адрес Белого дома вызывающую риторику. На брифинге для журналистов 20 февраля Уолтц также прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде, назвав их «историческими». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1093-й день специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум Зеленский

Накануне встречи команд российского и американского лидеров в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Как передают иностранные СМИ, в частности, Зеленский в своей речи повторял европейские обвинения в адрес президента США, заявив, что «ни разу не услышал от Трампа, что Европе нужно место за столом». Засомневался Зеленский и в том, нужна ли Европа Америке как союзница, призвав ЕС не только «надеяться на свои силы», но и создать свою собственную армию, включив в нее Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Также глава киевского режима не стал подписывать соглашение по редкоземельным полезным ископаемым, которое ему привёз американский министр финансов Скотт Бессент, и это обстоятельство тоже стало предметом критики киевских властей. По словам американского лидера, Бессент не мог сразу встретиться с Зеленским, потому что тот спал, несмотря на то, что глава минфина проделал небезопасный многочасовой путь до Киева на поезде.

О том, что Украина сорвала сделку с США по доступу к редкоземельным металлам и их разработке, Трамп заявил 20 февраля на инвестиционном саммите в Майами. Также глава Белого дома раскритиковал Зеленского за проделанную работу, назвав ее «ужасной».

Тем временем ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщил 19 февраля президент Владимир Путин. А накануне он поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии, поблагодарив их и весь личный состав подразделений за успешное выполнение задач по вытеснению противника из Курской области.

Только за последние сутки, 20 февраля, потери врага на курском направлении составили более 160 военнослужащих. Всего же за шесть с половиной месяцев ВСУ лишились в курском приграничье свыше 62 тысяч человек личного состава.

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