Вашингтон, 21 февраля, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Снятие санкций, введённых в отношении России, не обсуждалось представителями Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. Соответствующее заявление сделал 20 февраля госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как пояснил Рубио, у Соединённых Штатов и у стран Евросоюза существуют свои наборы санкций против России. Если США отменит свои санкции, то Европе придётся отменить те, что ввела она.

«Чтобы что-то стало возможным, европейцы тоже должны будут снять санкции. Так что в какой-то момент с ними со всеми придется посоветоваться, но пока мы еще не на этой стадии», — уточнил госсекретарь США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20 в ЮАР, Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили необходимость принятия Западом нового баланса сил в мире и выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

Лавров подчеркнул, что разрешить геополитические противоречия можно только путем конструктивного сотрудничества с опорой на принципы Устава ООН.

18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса и задача США — положить этому конец.