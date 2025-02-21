Москва, 21 февраля, 2025, 07:04 — ИА Регнум. Операторы БПЛА группировки войск «Восток» уничтожили почти 20 пунктов управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в течение недели. Об этом утром 21 февраля проинформировали в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Только на этой неделе операторы, поддерживая продвижение штурмовых подразделений «Востока» в глубину обороны противника, уничтожили почти два десятка пунктов управления и более 30 антенн в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Новоочеретоватое и Разлив», — уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что дроноводы ВС РФ обеспечивают продвижение штурмовых групп группировки войск «Восток», лишая украинских военных поддержки с воздуха.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки российских войск «Центр» нанес поражение по району сосредоточения личного состава и техники украинских формирований на красноармейском направлении.

18 февраля российские военные нанесли удары по объектам аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия также поразили места хранения и запуска дронов ВСУ.

В этот же день ВС России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили свыше 205 военных, два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей.