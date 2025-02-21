Махачкала, 21 февраля, 2025, 07:03 — ИА Регнум. Сход лавины отрезал от автомобильного сообщения 14 населенных пунктов в Дагестане. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Alpinist.biz Сход лавины

«В результате схода лавины на 18-м км автодороги Тлярата — Камелюх движение транспорта временно приостановлено. В связи с этим 14 населенных пунктов остались без автомобильного сообщения», — уточнили в пресс-службе.

Автомобилистов попросили воздержаться от поездок по указанной трассе и выбирать альтернативные маршруты. Также в Госавтоинспекции призвали следить за обновлениями информации о дорожной ситуации и рекомендациями. По всем вопросам или за помощью водителей просят обращаться на единый номер 112.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое туристов обнаружены погибшими после схода лавины в Карачаево-Черкесии. Из-под лавины их достал альпинист, которому удалось спастись.

Инцидент произошёл в окрестностях балки Орлёнок. Троих туристов накрыло лавиной в Карачаево-Черкесии, одному из пострадавших удалось выбраться. В этот же день в ущелье Танадон Северной Осетии после схода лавины пропали двое туристов. Последняя лавина в этом районе сходила в конце 1980-х годов.