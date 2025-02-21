Москва, 21 февраля, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили два 120-мм миномета, гаубицу М777 производства США, а также пикапы и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперцаии. Об этом утром 21 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Минобороны РФ

«Цели артиллерийским расчетам «Гиацинт-Б» приходят спонтанно. Но военнослужащие круглосуточно в боевой готовности, тут же занимают места и по команде открывают огонь», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как рассказал командир расчета с позывным Барон, орудие бьет с точностью, сравнимой со снайперской винтовкой.

«Главное выверить все полностью по уровню, выверки сделать. А так бьет все четко», — отмел боец.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля в Минобороны сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки российских войск «Центр» нанес поражение по району сосредоточения личного состава и техники украинских формирований на красноармейском направлении.

В этот же день в оборонном ведомстве сообщили, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.

Днём ранее, 19 февраля, российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были поражены цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска, пункты временной дислокации иностранных наёмников.