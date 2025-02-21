Рим, 21 февраля, 2025, 06:33 — ИА Регнум. Запрос на запрет исполнения музыкантами из Эстонии песни Espresso Macchiato на конкурсе «Евровидение» официально подала в Европейский вещательный союз (EBU) итальянская организация по защите прав потребителей Codacons. Об этом 20 февраля пишет издание The Guardian.

hentilpej «Евровидение»

Музыкальную композицию исполняет рэпер Томми Кэш на смеси итальянского и английского языков. Певец появляется на сцене в образе мафиози, что, по мнению итальянской стороны, оскорбляет жителей страны.

В Codacons отметили, что уважают «свободу самовыражения артистов», однако её текст вызывает большие сомнения, так как содержит стереотипы, представляющие итальянцев в неприглядном свете перед всем миром.

Уточняется, что в тексте песни итальянцы ассоциируются с навязанными клише о кофе и спагетти, а певец создаёт образ, «связывающий страну с мафией, показной роскошью и организованной преступностью». Codacons потребовала от EBU пересмотреть решение о допуске композиции к участию в конкурсе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 20 стран уже подтвердили своё участие в конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве в сентябре 2025 года. Как отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, на конкурсе не будут применять один отработанный стандарт, как на «Евровидении». Напротив, посетители услышат разнообразие популярной музыки, связанной с традициями стран-участниц.

В ноябре 2023 года министр культуры РФ Ольга Любимова анонсировала создание конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение») в качестве аналога «Евровидения».

3 февраля президент России Владимир Путинподписал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что на «Интервидении» не будет извращений и издевательств над природой человека, а конкурс даст возможность всем странам без цензуры показать лучшие музыкальные традиции и станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства.