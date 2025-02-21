Калуга, 21 февраля, 2025, 06:11 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша опубликовал фотографии автомобилей нового российского бренда Tenet.

Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапша

«В Калуге родился новый российский автомобильный бренд — TENET. Значимое событие не только для нашего региона, но и всей автомобильной отрасли страны», — написал Шапша в Telegram-канале.

Производством автомобилей занимаются «АГР ХОЛДИНГ» (AGR Automotive Group) и компания Defetoo. Автомобиль создан специально для российских условий, добавил Шапша. По словам главы региона, автомобиль станет новой страницей сотрудничества России и Китая в сфере автопрома.

«Прочно и надолго — таковы планы этого стратегического партнёрства. По локализации автомобильного бренда. По расширению модельного ряда», — отметил Шапша.

Как уточнил губернатор, в настоящее время ведется подготовка к запуску производства. В будущем предстоит большая поэтапная работа с последовательным увеличением уровня локализации. Серийное производства автомобилей начнется во втором квартале 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце января заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов сообщил, что выпуск легковых автомобилей в России за год вырос на 38%. По грузовым автомобилям и автобусам темпы роста были ниже ― 7% и 1% соответственно, добавил он.

В то же время российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» 27 января сообщил, что впервые начал выпуск новой Lada Vesta, оснащённой шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Ранее в компании заявили, что начнут выпуск модели Lada Iskra весной 2025 года. В этом семействе будет седан, универсал и его кросс-версия. Мощность двигателя новой модели составит 106 л. с.