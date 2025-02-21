Вашингтон, 21 февраля, 2025, 05:59 — ИА Регнум. Введение пошлин на импортируемые товары позволит Соединённым Штатам в будущем отказаться от подоходного налога. Такое заявление сделал 20 февраля президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда всё это сработает», — пояснил американский лидер.

Трамп указал, что в истории США был период, когда пошлины являлись основным источником доходов страны. Политик уточнил, что с 1870 по 1913 год, США благодаря тарифной политике были «самой богатой в мире» страной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, угроза странам БРИКС ввести пошлины в размере 150% якобы заставила их отказаться от создания альтернативы доллару.

В январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

2 февраля президент США подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер пошлины составит 25%, а китайских товаров — 10%. Пекин в ответ на действия Вашингтона ввёл пошлины в размере 10% на американскую нефть и сельхозтехнику, а также тарифы в 15% на уголь и СПГ из США.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае введения пошлин США придётся закупать ресурсы у России, Китая и Венесуэлы. Оттава рассмотрит все возможные варианты для ответа, подчёркивал глава канадского правительства.

10 февраля Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, а также анонсировал введение взаимных пошлин для всех государств, однако не привёл каких-либо подробностей.

13 февраля Трамп объявил днём введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнёров Америки.