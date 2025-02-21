Берлин, 21 февраля, 2025, 05:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп одним своим звонком российскому коллеге Владимиру Путину превратил в абсурд «легенду» о том, что Москва якобы не открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), кандидат в канцлеры ФРГ Сара Вагенкнехт на предвыборном митинге в Берлине 20 февраля.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Сейчас мы видим, что Дональд Трамп, который, безусловно, не является ангелом мира и к которому я по многим вопросам вообще не отношусь положительно, единственным телефонным разговором с Путиным превратил всю эту легенду в абсурд», — заявила Вагенкхнет.

Она добавила, что переговоры по Украине необходимы, так как военный конфликт иначе не завершить. Вместе с этим политик отметила недовольство европейских политиков, о том, что их не пригласили на переговоры России и США в Эр-Рияде. Вагенхнет призвала руководство ФРГ вместо постоянных разговоров о поставках оружия на Украину предлагать свои мирные инициативы по урегулированию конфликта.

«Но я тоже задаюсь вопросом — как так вы, как так германское правительство не сделало попытку, как так не было ни одной мирной инициативы от Европы? Нас же это касается намного больше!» — подчеркнула политик.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что разговор был очень полезным, стороны договорились создавать условия по мере урегулирования на Украине, чтобы сотрудничество России и США возобновилось в полном объёме.

Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров заявил, что завершение украинского конфликта откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике. Он подчеркнул, что Россия является незаменимым участником запуска мирного процесса. По его словам, санкции против России стали следствием украинского кризиса, и задача США — положить этому конец.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что высоко оценивает результаты переговоров в Эр-Рияде.