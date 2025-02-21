Вашингтон, 21 февраля, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Угроза странам БРИКС ввести пошлины в размере 150% якобы заставила их отказаться от создания альтернативы доллару. Такое заявление сделал 20 февраля президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Вы знаете, страны БРИКС <…> пытались уничтожить наш доллар. <…> Они хотели создать новую валюту», — пояснил Трамп и предположил, что страны БРИКС захотят использовать китайский юань.

По словам Трампа, именно поэтому он пригрозил обложить тарифами в 150% любую страну БРИКС, которая захочет «уничтожить доллар». Американский лидер утверждает, что после своих заявлений он ничего не слышал о странах БРИКС и не знает, что с ними произошло.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, попытка членов БРИКС подорвать доллар может привести к плачевным последствиям не только для Америки, но и для мира в целом. Политик добавил, что введёт 100-процентные пошлины против каждой из стран БРИКС, а также заявил, что объединение «быстро разваливается». Он назвал страны — участницы организации враждебными и подчеркнул, что ни у одного из государств БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 января в ответ на слова Трампа уточнил, что это не первый раз, когда глава Белого дома делает подобные заявления. Он призвал экспертов объяснить республиканцу, в чём заключается повестка БРИКС. Песков добавил, что участники союза не обсуждали создание единой валюты, в рамках партнёрства страны говорят лишь о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.