Москва, 21 февраля, 2025, 05:05 — ИА Регнум. С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу упрощенные правила прикрепления пациентов к поликлинике. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистратура в поликлинике

«Проект приказа Минздрава России «О порядке выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, вступит в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года», — приводит слова Староверовой агентство «Прайм».

Новые изменения позволят пациентам выбирать поликлинику и прикрепляться к ней с помощью бумажного заявления и личного обращения в медучреждение. Кроме этого, прикрепиться к поликлинике можно будет через Госуслуги посредством заверения заявления неквалифицированной электронной подписью, а также верифицированным свидетельством о рождении ребенка, отметила эксперт.

Староверова пояснила, что изменения упростят возможность россиян получать бесплатную медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо зайти в раздел «Здоровье» в личном кабинете на портале «Госуслуги», выбрать опцию «Прикрепиться к поликлинике», проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из личного кабинета) и полиса обязательного медицинского страхования, указать телефон, адрес, электронную почту и выбрать подходящую медицинскую организацию. Сменить поликлинику в своём регионе можно раз в год. При переезде в другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не действует.

По мнению врачей и экспертов, отсутствие в России единой цифровой системы, которая обеспечила бы непрерывный обмен данными пациентов, является одной из ключевых проблем. Регионы и даже отдельные организации в одном регионе не могут получить доступ к данным пациента из другого медучреждения. Также эксперты указали на неравномерность уровня компьютерной грамотности врачей.

В это же время мошенники начали применять новую схему, в ходе которой представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг», предупредило 14 февраля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.