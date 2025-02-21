Киев, 21 февраля, 2025, 05:02 — ИА Регнум. Подписания мирного договора и последующих выборов ожидают депутаты Верховной Рады Украины в ближайшее время. Об этом сообщила 20 февраля украинский депутат Анна Скороход в эфире YouTube-канала «Новости Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Как уточнила Скороход, сейчас тема мирного договора стала ключевой, её активно обсуждают депутаты Рады, подписания соглашения ожидают в ближайшее время. С этим событием связано проведение президентских, парламентских и местных выборов, предполагается, что они пройдут после заключения соглашения.

Также Скороход добавила, что депутаты Рады готовятся внести поправки в Избирательный кодекс Украины, а также в другие источники права.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп 18 февраля подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине, отметив, что без этого страна не сможет занять достойное место за столом переговоров. Он заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

В ответ на это Зеленский заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. Он назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. Срок президентских полномочий Зеленского официально истёк 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на то, что в стране действует военное положение.

Президент РФ Владимир Путин в декабре указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность.

В январе 2024 года Путин также напомнил, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. При этом украинский политик подписал соответствующий указ, когда был легитимным, а теперь не имеет юридических прав его отменить.