Париж, 21 февраля, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Странам Европы необходимо «стратегическое пробуждение», которое приведет к плану о «массивной обороне» и большим инвестициям в производство оружия на своей территории. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон во время прямой трансляции в соцсети X (бывший Twitter).

Alexis Sciard/Global Look Press

По его словам, жители Европы якобы обеспокоены переговорами России и США по урегулированию конфликта на Украине, а также неопределенность касаемо поддержки НАТО со стороны США. В частности, Макрон назвал тревожным требование Вашингтона к странам ЕС вносить больший вклад в обеспечение своей безопасности, а также желание президента США Дональда Трампа установить контроль за Гренландией.

«Нам нужна стратегия на 5-10 лет, которая заключается в том, чтобы мы, европейцы, делали больше, чтобы снять с американцев эту часть бремени и быть еще более автономными. Это стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о плане массивной обороны и масштабных инвестиций в Европу, и мы должны принять эти стратегические решения в ближайшие недели, а также принять решение об ускорении развития экономики и технологий, потому что это тоже фактор нашей независимости», — считает Макрон.

Как пояснил французский лидер, план подразумевает большие инвестиции в оборонные предприятия Европы. Макрон также выразил надежду, что трансатлантический альянс «останется единым».

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что консенсус по созданию общей армии Евросоюза на сегодняшний день невозможен. Президент Франции уточнил, что вёл переговоры с британскими и другими партнёрами на тему отправки военных на Украину с целью обеспечения безопасности после вероятного заключения мирного соглашения. Макрон пояснил, что такой вопрос на сегодняшний день не стоит, но вероятность не исключена.

19 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Макрон хочет войны, чтобы подтвердить свои притязания на третий срок в качестве главы государства. Он сравнил Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который уже почти год как нелегитимен. Филиппо отметил, что политические партии, которые согласятся принять участие во встрече с Макроном, станут участниками «этого безумия и этого сверхзловещего, опасного сценария».

4 февраля Филиппо заявил, что Макрон готовит государственный переворот во Франции. Так он прокомментировал статью газеты France Info о том, что назначение Ричарда Феррана на пост главы Конституционного совета страны даст Макрону возможность выдвинуться на третий президентский срок в случае отмены соответствующего законодательного запрета. Филиппо подчеркнул, что Ферран намерен отменить запрет на третий срок на посту президента Франции, о чём тот уже неоднократно заявлял.

4 декабря 2024 года Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с занимаемого им поста, пока не истечёт срок полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией», добавив, что гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране.