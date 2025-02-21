Жуковский район, Калужская область, 21 февраля, 2025, 03:48 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области на открытой площадке загорелось вторсырье. Пожарные локализовали возгорание на площади 1200 кв. м, сообщили в ночь на 21 февраля в МЧС России.

МЧС России

По данным чрезвычайного ведомства, к ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 11 единиц техники.

«Пожар в Калужской области локализован на 1 200 квадратах. Огнеборцы не допустили распространение пламени на производственные помещения и склад с готовой продукцией», — говорится в Telgram-канале МЧС России.

Отмечается, что тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой. Данных о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 февраля на Варшавском шоссе вспыхнул пожар в Институте вычислительной техники. 30 человек самостоятельно покинули горящее здание. Пожар локализовали на площади 1500 кв. м. МЧС для борьбы с огнем привлекло вертолет Ка-32 Московского авиацентра. С него на горящее здание сбросили 400 тонн огнетушащей жидкости. К утру возгорание ликвидировали.