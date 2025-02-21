Будапешт, 21 февраля, 2025, 03:15 — ИА Регнум. Венгрия заблокирует предложение «провоенных» стран Европы выделить Украине 20 млрд евро, чтобы она отказалась от соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом 20 февраля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

По словам министра, «провоенное либеральное» руководство ряда европейских стран намерено внести предложение, чтобы заставить европейцев платить за продолжение военного конфликта на Украине.

«Хотят принять решение о пакете для Украины в размере примерно 20 миллиардов евро, чтобы Украина могла избежать заключения не очень выгодного для нее в данном случае соглашения, которого можно достичь в ходе мирных переговоров», — заявил министр в эфире телеканала М1.

В связи с тем, что для принятия подобного предложения необходимо единогласие, Венгрия заблокирует данную идею, добавил Сийярто. Он посетовал, что данная инициатива звучит на фоне того, как Европа с точки зрения экономики и безопасности обескровлена и нуждается сама в этих деньгах. Кроме того, данное решение может сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта, добавил Сийярто.

«Мы этого не приемлем и мы предотвратим это», — подчеркнул венгерский глава МИД.

Как передавало ИА Регнум, Сийярто 19 февраля, прибыв в Вашингтон с визитом, заявил, что надеется на отмену санкций, введенных США против РФ. По его мнению, после российско-американских переговоров, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, начала формироваться новая реальность.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этот же день заявил, что Европейский союз уже обсуждает, сколько каждая из входящих в него стран будет выделять денег на помощь Украине после прекращения финансовой поддержки киевского режима со стороны США.

Вместе с этим 18 февраля газета Politico написала, что ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия — от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и этот пакет станет одним из самым крупных.