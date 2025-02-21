Вашингтон, 21 февраля, 2025, 03:12 — ИА Регнум. Процесс возвращения Международной космической станции (МКС) с орбиты Земли призвал запустить американский предприниматель, владелец SpaceX и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск в связи с якобы низкой эффективностью станции.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Пришло время начать подготовку к выводу МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Очень мало от неё дополнительной пользы. Давайте отправимся на Марс», — написал Маск 20 февраля в соцсети X.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, «застрявшие» на МКС с июня 2024 года, вернутся на Землю не раньше конца будущего марта, когда к Международной космической станции отправится очередной пилотируемый корабль Crew-10.

Запуск корабля Starliner к МКС запланировали на май, но отложили из-за выявленной неисправности кислородного клапана второй ступени ракеты-носителя. Об этом объявили, когда астронавты уже заняли места в аппарате.

В результате ракета Atlas V с Starliner стартовала 5 июня. К модулю Harmony американского сегмента МКС корабль пристыковался на следующий день. При этом он столкнулся с неисправностями двигателей ориентации в пространстве и утечками гелия. Отстыковку планировали на 18 июня, но аппарат застрял из-за неполадок.

Уточнялось, что американцев получится вернуть на Землю не ранее начала 2025 года. Для этого планируют запустить к МКС корабль SpaceX Crew Dragon. Директор NASA Билл Нельсон заявил, что из-за проблем с двигательной системой Starliner решено возвращать этот аппарат без экипажа.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск, комментируя то, что к нему обратились за помощью, назвал единственным альтернативным вариантом возвращения экипажа Starliner с МКС помощь России. Он отметил, что других возможностей доставить астронавтов на Землю нет.