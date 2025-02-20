Вашингтон, 21 февраля, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон 24 и 27 февраля соответственно. Об этом 20 февраля сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на регулярном брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

«В следующий понедельник президент примет <…> Макрона, а в четверг Белый дом также посетит <…> Стармер», — уточнила представитель Белого дома.

Кроме того, Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп 26 февраля проведёт первое заседание кабинета министров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как подтвердил президент США Трамп, французский лидер Макрон и британский премьер Стармер попросили его о встрече и «очень скоро» прибудут в Вашингтон с официальным визитом.

Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц пояснил, что США ожидают визитов Макрона и Стармера для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования конфликта на Украине.