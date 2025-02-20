Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2025, 02:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение командованию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан после прогремевших вечером 20 февраля взрывов в автобусах на парковках в Бат-Ям. Об этом в ночь на 21 февраля сообщила канцелярия Нетаньяху.

GPO/Global Look Press

«После попытки совершить серию массовых терактов в автобусах премьер-министр Нетаньяху завершил оценку ситуации с участием министра обороны, начальника Генштаба, главы Общей службы безопасности и комиссара полиции и поручил Армии обороны Израиля провести мощную операцию в Иудее и Самарии против очагов терроризма», — сообщили в канцелярии.

Вместе с этим Нетаньяху поручил усилить превентивные меры в городах страны для предотвращения возможных атак.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 февраля в городе Бат-Ям, расположенном неподалеку от Тель-Авива, прогремело несколько взрывов. Отмечалось, что всего взорвалось три автобуса. Полиция проверяет версию теракта. О жертвах не сообщалось.

Позже стало известно, что два взрывных устройства обнаружили в двух автобусах. Бомбы были обезврежены специалистами. Уточнялось, что вес взрывных устройств составляет около пяти килограмм, к одной из неразорвавшихся бомб была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском. По данным полиции, в результате взрывов и последующих возгораний никто не пострадал.

В свою очередь глава минтранспорта Израиля Мири Регев дала указание приостановить движение общественного транспорта в стране. Помимо этого, Регев провела оценку ситуации совместно с гендиректором минтранса, а также главой управления общественного транспорта. В это же время в международном аэропорту Бен-Гурион усилил меры безопасности.

Вместе с этим глава минобороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить рейды на Западном берегу реки Иордан.