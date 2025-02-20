Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2025, 02:08 — ИА Регнум. В международном аэропорту Бен-Гурион усилил меры безопасности после серии взрывов в нескольких автобусах в пригороде Тель-Авива. Об пишет израильская газета The Times of Israel.

llee_wu Аэропорт Бен-Гуриона

В настоящее время в аэропорту Бен-Гурион проводится тщательная проверка всех автобусов, въезжающих на территорию воздушной гавани, уточняет газета.

Ранее глава минтранспорта Израиля Мири Регев дала указание приостановить движение общественного транспорта в стране. Помимо этого, Регев провела оценку ситуации совместно с гендиректором минтранса, а также главой управления общественного транспорта.

Вместе с этим глава минобороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить рейды на Западном берегу реки Иордан.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 февраля в городе Бат-Ям, расположенном неподалеку от Тель-Авива, прогремело несколько взрывов. Отмечалось, что всего взорвалось три автобуса. Полиция проверяет версию теракта. О жертвах не сообщалось. Позже стало известно, что два взрывных устройства обнаружили в двух автобусах. Бомбы были обезврежены специалистами. Уточнялось, что вес взрывных устройств составляет около пяти килограмм, к одной из неразорвавшихся бомб была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском. По данным полиции, в результате взрывов и последующих возгораний никто не пострадал.