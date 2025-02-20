Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2025, 01:59 — ИА Регнум. Три бомбы взорваны в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, ещё два взрывных устройства удалось найти и обезвредить полиции в автобусах в Бат-Яме и Холоне. Об этом 21 февраля сообщил телеканалу N12 официальный представитель полиции Израиля Арье Дорон.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Уточняется, что вес взрывных устройств составляет около пяти килограмм, к одной из неразорвавшихся бомб была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском. По данным полиции, в результате взрывов и последующих возгораний никто не пострадал.

Как отмечает портал Ynet, водители автобусов в Израиле получили распоряжение немедленно остановиться и проверить наличие в салонах подозрительных объектов.

«По подозрению, что это был теракт со взрывным устройством, проводятся обыски и в других автобусах в Гуш-Дане — там, где были обнаружены две неразорвавшиеся бомбы в автобусах», — сообщает портал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в пригороде Тель-Авива Бат-Ям прогремело несколько взрывов. Всего взорвалось три автобуса, о жертвах не сообщается. Полиция проверяет версию теракта.

Глава минтранспорта Израиля Мири Регев дала указание полностью остановить движение общественного транспорта на территории страны. В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить рейды на Западном берегу реки Иордан.