Тель-Авив, Израиль, 21 февраля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. В Израиле после прогремевших в пригороде Тель-Авива взрывов приостановили движение общественного транспорта. Соответствующее указание дала глава минтранспорта Израиля Мири Регев.

Xin Hua/Global Look Press

«Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены, и приняты меры в соответствии с инструкциями», — приводит слова министра портал Ynet.

Помимо этого, Регев провела оценку ситуации совместно с гендиректором минтранса, а также главой управления общественного транспорта.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить рейды на Западном берегу реки Иордан.

По данным газеты The Times of Israel, в аэропорту Бен-Гурион введены усиленные меры безопасности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 20 февраля в городе Бат-Ям, расположенном неподалеку от Тель-Авива, прогремело несколько взрывов. Отмечалось, что всего взорвалось три автобуса. Полиция проверяет версию теракта. О жертвах не сообщалось.

Позже стало известно, что два взрывных устройства обнаружили в двух автобусах. Бомбы были обезврежены специалистами.