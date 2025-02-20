Вашингтон, 21 февраля, 2025, 01:21 — ИА Регнум. Прекращение поставок американского вооружения Украине отказался подтвердить советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц, но при этом признал, что запасы оружия Соединенных Штатов всё сильнее истощаются. Соответствующее заявление Уолц сделал 20 февраля, выступая на брифинге в Белом доме.

twitter @oleksiireznikov Самолет из США с партией вооружения для Украины

«Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся всё более истощенными», — пояснил Уолц.

При этом советник Трампа назвал абсурдной ситуацию, когда некоторые политики в Вашингтоне требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа, но возмущаются аналогичной инициативой Трампа на Украине.

Уолц добавил, что украинский конфликт угрожает глобальной стабильности и интересам США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, оружейные склады Европы истощены, а ещё сильнее истощена индустриальная база, новые поставки вооружений Украине не помогут. По его словам, нужно стремиться к миру и делать это сейчас.

Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия для ВСУ только истощают ресурсы стран, которые идут на этот шаг.