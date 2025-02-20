Вашингтон, 21 февраля, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Государства-члены «Большой семерки» (G7) отказались от призыва к ужесточению потолка цен на экспорт нефти из России в новом коммюнике. Об этом пишет агентство Bloomberg, со ссылкой черновик итогового заявления.

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«Переговорщики исключили упоминание о том, что союзники должны дать указания своим министрам финансов ограничить или адаптировать потолок цен на российскую нефть, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам, что было в первоначальном варианте», — говорится в публикации.

Отмечается, что из документа убрали упоминание об «атлантической интеграции». Как указывает агентство, члены G7 продолжат переговоры по совершенствования текста, поэтому вероятны дальнейшие изменения.

Помимо этого, новое коммюнике носит «мягкие» формулировки касаемо украинского конфликта, отмечает Bloomberg.

Ранее, 13 января, представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что шесть европейских стран также призвали снизить потолок цен на российскую нефть. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках встречи G7.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля издание Financial Times (FT) сообщило, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике. В материале уточняется, что таким образом президент США Дональд Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции прошлого главы Соединенных Штатов Джо Байдена. По мнению приближенных американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.

До этого Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения. В ответ на это 18 февраля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны выступает категорически против возвращения России в G7. Такое же мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что РФ не сможет вернуться в «Группу семи» до окончания украинского конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Группа семи» утратила релевантность, поскольку объединяет страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту. Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «Группы двадцати» (G20), подчеркнул представитель Кремля.