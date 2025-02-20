Вашингтон, 21 февраля, 2025, 00:52 — ИА Регнум. Европейский союзники США осознали необходимость урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом 20 февраля заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон на конференции консерваторов CPAC.

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«Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость. Этот конфликт идет слишком долго», — заявил Джонсон.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в части мирного урегулирования украинского конфликта совпадают.

Помощник главы Белого дома назвал российско-американские переговоры в Эр-Рияде первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также с «меры по укреплению доверия» в виде освобождения российской стороной американского гражданина Марка Фогеля.

Как передавало ИА Регнум, телекомпания CNN 20 февраля сообщила, что новая администрация США считает, что последние публичные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского мешают достичь мира на Украине. Как отмечалось, ситуация обострилась после заявлений Зеленского, что американский лидер стал «жертвой российской дезинформации».

Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине. Глава государства уточнял, что для этого Киев должен отказаться от планов по вхождению в НАТО. Еще одним условием для переговоров является обязательный учет современных территориальных реалий, добавил он.