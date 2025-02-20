Вашингтон, 21 февраля, 2025, 00:36 — ИА Регнум. Назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) одобрил американский сенат. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Cliff Эмблема ФБР

Кандидатуру Пателя, выдвинутого на пост главы ФБР президентом США Дональдом Трампом, одобрил 51 сенатор, против выступили 49 законодателей. Вскоре Пателя приведут к присяге.

Главу ФБР утверждают на десятилетний срок. При этом издание The Washington Post отмечает, что кандидатуры трёх глав ФБР до Пателя утверждались при поддержке как минимум 92 сенаторов.

Пателя критиковали во время слушаний в сенате о его назначении за недостаточный опыт в сфере госуправления, излишний радикализм в отношении тех, кто не разделяет взгляды Трампа, а также за продвижение конспирологических теорий.

Пател работал в Совете национальной безопасности Белого дома при первой администрации Трампа, был советником исполняющего обязанности директора национальной разведки, а под конец первого президентского срока Трампа возглавил аппарат министра обороны США. Отмечается, что Трамп ценит Пателя за "максимальную преданность".

Ранее ИА Регнум сообщало, что агенты ФБР, расследующие инциденты с НЛО, опасаются увольнений из-за проводимых администрацией президента США Дональда Трампа сокращений.

22 января агентство Associated Press сообщило, что Трамп и его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц начали процесс масштабной реорганизации Совета национальной безопасности, временно отстранив около 160 сотрудников. Реформа направлена на создание максимально «эффективной и упрощённой» структуры СНБ и коснётся прежде всего специалистов, занимавшихся вопросами контртерроризма и пришедших из Госдепартамента, ФБР и ЦРУ.