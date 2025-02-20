Москва, 21 февраля, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Террористическая атака киевского режима на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае говорит о необходимости урезонить узурпировавших власть на Украине неонацистов. Об этом 20 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

«Согласно имеющейся информации, террористический акт был осуществлен вооружёнными формированиями укробандеровской хунты при соучастии кого-то из ее западных покровителей, снабдивших марионеток данными космической разведки по объектам поражения. Трудно представить, что в данном случае неонацисты действовали неизбирательно», — отметила дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД России.

Захарова отметила, что киевский режим подобной атакой мог попытаться продемонстрировать бессильную озлобленность растущим в мире пониманием справедливой политики России применительно к вооруженному конфликту и необходимости выхода на его завершение при учёте российских интересов и реалий «на земле».

Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что теракт киевского режима является попыткой «расшатать» международную кооперацию в сфере энергетической безопасности, в которой Россия является надежным и незаменимым участником.

«Теракт против объектов КТК в очередной раз показал всю беспринципность узурпировавших власть в Киеве неонацистов. Подтвердил, что эту группировку пора урезонить, а народу Украины — вернуть устойчивый мир», — подчеркнула Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля дроны со взрывчаткой и металлическими поражающими элементами нанесли удары по насосно-перекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате атаки произошло снижение прокачки нефти.

Затем президент РФ Владимир Путин заявил, что атаку на КТК киевский режим не смог бы совершить в одиночку. По словам главы российского государства, необходимые для подобных атак данные космической разведки украинские военные получают от Запада.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что атака ВСУ на КТК в Краснодарском крае могла стать ответом Украины на переговоры между США и Россией и на итоги Мюнхенской конференции. Он также подчеркнул, что станцию «Кропоткинская» атаковали сразу семь дронов ВСУ.