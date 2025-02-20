Ватикан, 20 февраля, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Состояние папы Римского Франциска, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию, немного улучшилось. Об этом 20 февраля сообщила служба печати Святого престола.

IMAGO/ALESSIA GIULIANI/Global Look Press Папа римский Франциск

«Клиническое состояние папы Римского немного улучшается», — уточняется в заявлении.

Также отмечается, что повышения температуры у понтифика не наблюдается, все показатели на основе анализов стабильны. В течение дня папа Римский нашёл время и силы для работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что папа Римский Франциск 14 февраля после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. Обследование 88-летнего папы Римского Франциска показало у него начало двусторонней пневмонии. Понтифику предписан полный покой, все мероприятия с его участием перенесены или отменены.

В возрасте 20 лет Франциску удалили часть одного лёгкого после сложной пневмонии. В 2023 году он провел три дня в Джемелли, когда врачи диагностировали воспаление лёгких.