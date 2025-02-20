Вашингтон, 20 февраля, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Новое «улучшенное» соглашение о полезных ископаемых обсуждают США и Украина. Об этом 20 февраля сообщает портал Axios со ссылкой на американские и украинские источники.

Сергей Бобылев/ТАСС

Утверждается, что помощники главы киевского режима Владимира Зеленского призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего конфликта с президентом США Дональдом Трампом и позволить американскому лидеру обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

«В последнем проекте произошли значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — пояснил источник.

Отмечается, что Зеленский отказался подписать предыдущее соглашение, сославшись на то, что такая сделка по украинской конституции должна быть одобрена парламентом. Для американской стороны такой подход оказался полной неожиданностью. Позиция Зеленского по сделке о поставках полезных ископаемых стала одним из тех вопросов, которые разочаровали Трампа и других высокопоставленных американских чиновников и усугубили существующую напряженность на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде.

Как указано в публикации, никаких официальных комментариев по поводу новой сделки ни от украинской, ни от американской стороны не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский лидер Трамп обвинил Украину в срыве сделки с США по доступу к редкоземельным металлам и их разработке. Глава Белого дома раскритиковал Зеленского за проделанную работу, назвав ее «ужасной». Трамп также заявил, что Вашингтон будет добиваться компенсации оказанной США помощи Украине.

3 февраля Трамп заявил, что хочет получать от Украины редкоземельные металлы в обмен на финансовую помощь. 13 февраля телеканал CNN сообщил, что министр финансов США Скотт Бессент передал главе киевского режима Владимиру Зеленскому проект соглашения об использовании редкоземельных металлов, но тот не подписал документ.

Зеленский 19 февраля назвал «несерьёзным разговором» требование США к Украине вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. По его словам, Киев требует гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы, но в предложенном ранее США документе об этом не было ни слова.

Вместе с этим обозреватель Bloomberg Хавьер Блас написал, что власти Украины, пытаясь заинтересовать США, создали шумиху вокруг своих редкоземельных металлов, но просчитались. По его словам, Украина на самом деле не располагает запасами редкоземельных металлов, в которых заинтересован Трамп.