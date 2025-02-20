Ереван, 20 февраля, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Посол России в Армении Сергей Копыркин получил легкие травмы в результате ДТП из-за непогоды. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Посол РФ в Армении Сергей Копыркин

Также сообщается, что легкие травмы получил водитель автомобиля посла.

«Информируем, что по причине сложных погодных условий в Ереване автомобиль посла России в Армении попал в дорожно-транспортное происшествие. Посол России Сергей Копыркин и водитель получили легкие травмы», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Там уточнили, что послу и водителю была оказаны медпомощь и их здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года сотрудник российского посольства в Республике Корея попал в незначительное ДТП в Сеуле. Никто из участников дорожной аварии не пострадал. Отмечалось, что при оформлении происшествия дипломаты действовали в рамках положений Венской конвенции, которая, в частности, не допускает применение к ним каких-либо мер принуждения.