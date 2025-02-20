Бат-Ям, Израиль, 20 февраля, 2025, 23:10 — ИА Регнум. В городе Бат-Ям, расположенном неподалеку от Тель-Авива, прогремело несколько взрывов. Об этом 20 февраля сообщает израильское издание The Times of Israel.

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Отмечается, что всего взорвались три автобуса. Полиция проверяет версию теракта. О жертвах не сообщается. Городские власти в связи со взрывами остановили движение легкорельсового транспорта.

На место одного из взрывов прибыл комиссар полиции Дэнни Леви.

Как передавало ИА Регнум, 21 января четыре человека пострадали в результате нападения террориста с ножом в Тель-Авиве. Инцидент произошел в районе улицы Нахалат-Биньямин в южной части города. По данным портала Ynet, нападение на прохожих совершил выходец из Марокко, мужчина 29 лет, у него был вид на жительство в США, в Тель-Авив мужчина прибыл 18 января в качестве туриста. По предварительным данным, мужчина въехал в центр города на мотоцикле, а после инцидента предпринял попытку сбежать. В полиции квалифицировали инцидент как теракт. Террорист нейтрализован силами безопасности. Все пострадавшие были госпитализированы.

12 декабря ребёнок 12 лет и трое взрослых получили ранения в результате теракта со стрельбой по пассажирскому автобусу под Иерусалимом. Террорист открыл огонь по пассажирскому автобусу на шоссе 60 возле Бейт-Джала. Позже израильские силовики установили, что исполнителем теракта является 29-летний араб из Негева Ахмад Саид Акаби, имеющий израильское гражданство. Мужчина — родственник террориста, совершившего аналогичное нападение на вокзале в Беэр-Шеве в октябре 2015 года.